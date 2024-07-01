Elazığlı iş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Seza Çimento, 2023 yılında en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer aldı.Seza Çimento, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) 2023 yılının ihracat şampiyonlarını açıkladığı 6. İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, klinker kategorisinde en fazla ihracat yapan firmalar arasında yer aldı. Şirket adına ödülü Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ile Seza Çimento Yönetim Kurulu Üyesi - Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Direktörü Cansu Açık aldı. Prof. Dr. Yasemin Açık, bölgede yaklaşık 10 bin kişinin hayatına dokunan fabrika ile ülke ekonomisine katma değer sağlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Seza Çimentonun cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımlarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yasemin Açık, “Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, tüm paydaşlarımız ve aileleri ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin hayatına dokunduğumuz fabrikamız ile bölgemize ve ülke ekonomisine katma değer sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Törende ödülü iki kişi aldık ama arkamızda 10 bin kişilik çok büyük bir ailemiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güçle daha büyük başarılara imza atmaya, kaliteli ürünlerimiz, tedarik gücümüz ile ihracatımızı sürdürürken başta bizim de Elazığ olarak içinde yer aldığımız deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin çimento ihtiyacını karşılamak için çalışmaya, üretmeye bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz. Paydaşlarımız, çalışanlarımız ve Elazığlı hemşehrilerimize bize duydukları güven ve destek için çok teşekkür ederiz” dedi.Seza Çimentonun ihracat faaliyetleri hakkında bilgi veren Cansu Açık ise “Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği ve jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bu dönemde Türk çimento sektöründeki ihracat şampiyonlarından biri olarak ülkemiz için katma değer oluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üretim ekonomisi temelli, ihracata dayalı modeli benimseyen ve uygulayan bir şirket olarak Avrupa ve Güney Amerika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada, toplam 21 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa pazarında derinleşme ve ABD pazarında yer almaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Öte yandan bölgemizdeki en çevreci çimento fabrikası olarak Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına da hazırız. Önümüzdeki dönemde de fabrikamızdaki mevcut yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi artırarak emisyonlarımızı azaltacağız ve bu sayede ihracat pazarlarında daha rekabetçi olacağız” diye konuştu.