Ağrı’da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç; asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.Ağrı’da güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, “İlimizin huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katan 204 tim ve 379 araç ile 3 bin 849 jandarma personelimiz, 103 ekip ve 397 araç ile 2 bin 139 emniyet hizmetleri personelimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruma adına, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Gürbulak Gümrük Sahamızda ise 330 Gümrük Muhafaza memurumuz da aynı şekilde çalışmalarını dikkat ve titizlikle sürdürmektedir. Toplamda 776 araç ile 6 bin 318 kişilik Genel Kolluk Kuvvetimiz ilimizin refahı, vatandaşlarımızın huzuru için durmadan, duraksamadan çalışmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.Asayiş konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, “Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin bir şekilde ulaşması için, suçun oluşmadan engellenmesi öncelikli amacımızdır. Bu doğrultuda, ilgili birimlerimiz sorumluluk alanlarında 24 saat esasına göre ’Önleyici Kolluk’ faaliyeti göstermektedir. Almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen meydana gelen asayiş olaylarında ise işlenen suçlara en hızlı şekilde müdahale ederek faillerin belirlenmesi, bulunması ve yakalanarak gerekli işlemlerin başlatılması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Bu kapsamda 2024 Haziran ayında ilimizde kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali gibi ’Kişilere Karşı İşlenen’ 274 suça müdahale edilerek 753 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve bu şahıslardan 7’si tutuklanmıştır.Yine dolandırıcılık, yağma, hırsızlık gibi ‘Mal Varlığına Karşı İşlenen’ 54 suça müdahale edilerek 154 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve bu şahıslardan 4’ü tutuklanmıştır. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezasına göre göre aranan 434 kişiden 115’i haziran ayı içerisinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı."İlimizin sınır ili olması nedeniyle bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmak zorundayız"Uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşmak için Türkiye’yi transit geçiş güzergahı haline getirmek istediklerini ancak buna fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Koç, “Bildiğiniz üzere ülkemiz, uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşması için ‘transit geçiş’ güzergahı haline getirilmeye çalışılmaktadır. İlimizin sınır ili olması nedeniyle bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmak zorundayız. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin yaygınlaşması yalnızca güvenlik ve sağlık sorunu olarak algılanmamalıdır. Toplumumuzun ekonomik ve sosyal bir sorunla da karşı karşıya olduğunu unutmamalıyız. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu bataklıktan uzak tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2024 haziran ayında ilimizde 33 uyuşturucu olayında, 37 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 13 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 11 kilogram metamfetamin, 13 bin 970 adet sentetik uyuşturucu hap ürünü ele geçirilmiştir" dedi."Kırmızı kategoride yer alan sözde serhat eyaleti sorumlusu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"Yine uyuşturucu gibi kaçakçılık konusunda da sınır ili olma nedeniyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Mustafa Koç, "İlimizin sınır hattında yer almasından dolayı özellikle kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Bu kapsamda 2024 haziran ayında ilimizde 53 kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, 66 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, 18 bin 655 paket sigara, 2 bin 250 adet reçetesiz ilaç, 614 gram altın, bin 1 adet tarihi eser-sikke, 5 bin 29 kişisel eşya ve kozmetik malzemeler ele geçirilmiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden, devletimize ve anayasal düzene karşı faaliyet gösteren, milletimizin toplumsal değerini yok etmeye çalışan ve devlet millet birliğini bozmak isteyen her türlü terör örgütü ile olan azimli mücadelemiz, son teröristin etkisiz hale getirilmesi kararlılığı ile devam edecektir. Bu kapsamda 2024 haziran ayında ilimizde terör örgütlerine yönelik 55 operasyon düzenlenmiş olup, gerçekleştirilen bu operasyonlarda 34 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır.Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda icra edilen operasyonda, kırmızı kategoride yer alan sözde serhat eyaleti sorumlusu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu operasyonlar neticesinde 2 adet silah, 197 adet mühimmat, 53 adet muhtelif yaşam malzemesi, 27 adet dijital malzeme ele geçirilmiştir" dedi.Dolandırıcılık ve düzensiz göçmen konuları hakkında da bilgilendirme yapan Vali Koç şu ifadelere yer verdi:"Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte bilişim sistemleri ile birçok ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Fakat bu sistemler siber suçlarında ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Özellikle ’nitelikli dolandırıcılık’ konusunda vatandaşlarımızı tekraren uyarmak istiyorum. İnternet tabanlı yapılan işlemlerde kişisel bilgilerin paylaşımı noktasında dikkatli ve seçici davranmalarını, olası suç şüphesi durumunda vakit kaybetmeksizin 112’yi aramalarını rica ediyorum. Siber suçların önlenmesi ve vatandaşlarımızın olumsuz durumlarla karşılaşmaması için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."İnsanı önceleyen ancak kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyen anlayışımızla ilimizi göç konusunda ’transit geçiş yolu’ yaptırmamakta kararlıyız"2024 haziran ayı içerisinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Ağrı merkezli olup 10 ilimizi kapsayan ’Sibergöz-47’ operasyonu neticesinde ’yasa dışı bahis’ başta olmak üzere suçtan elde edildiği tespit edilen 12 adet mesken (konut), 10 adet motorlu taşıt (6 otomobil-4 motosiklet), 2 arsa (tarla), 5 milyon 917 bin dolar kripto varlık, 1 milyon 109 bin TL nakdi varlığa savcılık kararı gereği el konulmuştur. Bu operasyonlar neticesinde, 29 şahıs hakkında işlem yapılmış olup, 14 şahıs tutuklanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de yaşanan elim olaylara hep birlikte şahit olduk. Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu tip provokatif gruplara karşı dikkatli olup bu kişilere fırsat vermemeleridir. Sayın Bakanımızın önderliğinde insanı önceleyen ancak kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyen anlayışımızla ilimizi göç konusunda ’transit geçiş yolu’ yaptırmamakta kararlıyız. Bu kapsamda 2024 haziran ayı içerisinde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 6 araca işlem yapılıp 15 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Envanterimize yeni eklenen ’Mobil Göç’ aracımızın da katkısı ile 142 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edilmiştir. Ayrıca ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan 189 düzensiz göçmen hudut birliklerimizce engellenmiştir.Ağrı’da ve ülke genelinde yaşanan sel felaketleri için vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Son olarak geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan yoğun ve ani yağışlardan zarar gören bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşanabilecek ani su baskınları ve sel durumuna karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.