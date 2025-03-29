Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, geçmişten günümüze Ramazan Bayramı geleneklerinin kentin kültürel dokusuna önemli katkılar sunduğunu belirtti.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, yaptığı açıklamada, geçmişte Ağrı ve çevresinde Ramazan Bayramı’nda çocukların ellerinde poşetlerle şeker, fındık ve fıstık topladıktan sonra geleneksel çocuk oyunlarını oynadığını söyledi.Gençlerin ve yetişkinlerin akşam saatlerinde köy orta oyunlarıyla eğlendiğini, âşık atışmalarının düzenlendiğini, dengbejlerin sanatlarını icra ettiğini ve gece saatlerinde sohbetlerin yapıldığını aktardı.Bu sohbetlerde hikâyeler, masallar, kıssalar ve menkıbelerin anlatıldığını dile getiren Arslan, bu hususların kentin edebi kültürünü zenginleştirdiğini vurguladı.Bayram hazırlıklarının büyük bir özenle yapıldığını ifade eden Arslan, "Ağrı’da bayram öncesinde evlerde baklava, sütlaç, börek ve kete gibi geleneksel yiyecekler hazırlanırdı. Hoşaflar, şerbetler ve çeşitli yemekler misafirlere ikram edilirdi. Bayram namazının ardından mezarlık ziyaretleri gerçekleştirilir, burada gofret ve lokum gibi ikramlar yapılırdı. Komşular ve akrabalarla yapılan kahvaltılarda dolma ve kavurma gibi yöresel yemekler yer alırdı. Geçmişte köyler arasında büyük kazanlarda pişirilen keşkek ya da halise paylaşılırdı. Bu gelenek günümüzde bazı aileler tarafından sürdürülmektedir" dedi.Arslan, Ramazan ayının sonlarına doğru bayram temizliğinin yapıldığını, çocuklara olduğu gibi fakirlere ve yetimlere de bayramlık giyecekler alındığını, bu giysilerin çocukların yataklarının yanına bırakıldığını ve sabah büyük bir heyecanla giyildiğini belirtti. Çocukların topladıkları çikolata ve şekerleri bayram akşamına doğru sayarak en çok toplayan çocuğun mutlu olduğunu ifade eden Arslan, sahurda davul çalan davulculara bayram günü çeşitli hediyeler verildiğini, davulcuların evlerin önünde maniler söyleyerek hediyelerini topladıklarını anlattı.Bayram ziyaretlerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Arslan, "Öncelikle yaşlılar, hastalar ve yakın zamanda cenaze evi olanlar ziyaret edilirdi. Nişanlı kızlara erkek tarafından çeşitli hediyeler gönderilirdi. Geçmişte köyler arasında futbol müsabakaları ve at yarışları düzenlenir, bayramın coşkusu spor etkinlikleriyle de pekiştirilirdi." diye konuştu.