Ağrı’da hasat mevsimi devam ederken, çiftçiler kavurucu sıcaklar altında zorlu çalışma koşullarına rağmen ekmek mücadelesini sürdürüyor.Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarına çıkan çiftçiler, öğle sıcağının etkisiyle zorlansa da, hasadı tamamlamak için gün boyu çalışıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin tepede olması, çiftçiler için en zorlu zamanları oluşturuyor. Çiftçi Orhan Doğan, yaptığı açıklamada, sıcak havalarda çalışmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Yaz mevsimi gelince bizim için tarla işleri başlıyor. Sabahın erken saatlerinden başlayıp akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Öğle sıcağı çok zorluyor ama işimizi bitirmek zorundayız. Aksi takdirde başaklar zarar görüp dökülebilir ve bütün emeğimiz boşa gider" dedi.Doğan, hasat edilen buğdayın bir kısmını hayvanlar için yem olarak kullanırken, bir kısmını da un, bulgur gibi ürünlere dönüştürerek kışlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.Ağrı’da çiftçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen üretimlerine devam ederek, hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.