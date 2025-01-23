Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Üniversite Sınavına Hazırlık Kampı" kapsamında 12. sınıf öğrencileriyle buluşarak, sınav sürecinde öğrencilere destek oldu.Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde olan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Koç, gençlerle sohbet ederek onların gelecek planları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Vali Koç, öğrencilik yıllarından örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.Vali Koç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, eğitimin bireylerin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, “Bu anlayışla 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sonu faaliyetleri çerçevesinde, ilimizde üniversite sınavına hazırlık sürecindeki 12. sınıf öğrencilerimize yönelik bir kamp programı düzenlenmiştir. Program kapsamında toplamda 543 öğrencimiz okullarımızın pansiyonlarında konaklamakta olup, tüm barınma ve diğer ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanmaktadır” dedi.Kamp süresince öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla gönüllü öğretmenlerin görev aldığını belirten Vali Koç, öğretmenlerin konu tekrar anlatımları ve soru çözüm faaliyetleri ile öğrencilere rehberlik ettiğini ifade etti.Ayrıca öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) yönelik bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla deneme sınavlarının düzenlendiğini belirten Vali Koç, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ders dışı etkinlikler ve sinema izleme gibi sosyal aktivitelerin de organize edildiğini söyledi.Bu kamp programıyla yalnızca akademik gelişim değil, aynı zamanda psikososyal gelişimlerin de desteklenmesinin hedeflendiğini ifade eden Vali Koç, “Bizler, gençlerimizin bu süreçte moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak sınavlarına güvenle hazırlanmalarını önemsiyoruz. Bu vesileyle, kamp sürecinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ilgili paydaşlarımıza gönülden teşekkür eder, öğrencilerimize üniversite sınavında üstün başarılar dilerim” dedi.Öğrenciler, moral ve motivasyonlarını artıran kamp süreci için Vali Koç’a ve İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e teşekkür etti.Kamp programı kapsamında pansiyonlarda öğrencilerin eğitimden konaklamaya kadar tüm ihtiyaçlarının titizlikle karşılandığı belirtilirken, hazırlık kampının yarıyıl tatili boyunca devam edeceği ifade edildi.