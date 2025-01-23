Elazığ Belediyesi yarıyıl tatiline başlayan çocuklara yönelik “Sanatla Sağlıklı Gelişim Atölyesi” programı kapsamında etkinlikler düzenliyor. Duygu atölyesi, resim atölyesi, satranç, puzzle, mangala ve sinema etkinlikleri ile çocuklar, tatilin keyfini doyasıya yaşıyor.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından, çocukların yarıyıl tatilini eğlenerek, öğrenerek, daha nitelikli geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda 8-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik duygu atölyesi, resim atölyesi, satranç, puzzle, mangala gibi akıl oyunları atölyesi ve sinema gösterimi gerçekleştiriliyor. Duygusal, sosyal ve zekâ gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği etkinliklere katılan çocukların, eğitsel, sanatsal ve kültürel açılardan da zengin bir tatil geçirmesi, sağlıklı gelişim süreçlerine olumlu katkılar elde edilmesi amaçlanıyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, çocukların, Dünya Kudüs Haftası ve Gazze’deki insanlık dramı konularının ele alındığı “Kudüs Bizim Neyimiz?” temasının işlediği resim atölyesinde çocukların, barışı kendi gözlerinden resmettiğini dile getirdi. Meydanoğlu, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmesini amaçladığımız etkinliklerimiz devam ediyor. Kutsal değerlerimizi çocuklarımıza aktarma kapsamında sanatı da bu etkinliklerimizde ön planda tuttuk. Elazığ Belediyesi olarak çocuklarımıza en iyi hizmetleri sunarak kendilerinin duygu gelişimlerine katkı sağlıyoruz’’ dedi.Çocuklar da yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayan Elazığ Belediyesi’ne teşekkür etti.