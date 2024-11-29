Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Daharlı, açıklanan yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle ilgili bilgi vererek, vatandaşların sağlık durumlarının daha etkin takip edilmesi amacıyla yılda en az iki kez aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı.Yönetmelik değişikliği kapsamında aile hekimliği sistemini güçlendirmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Daharlı, "Yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin, kendilerine kayıtlı bireylerle altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez temas kurması amaçlanıyor. Böylece vatandaşlarımızın sağlık durumları yakından takip edilecek ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç azaltılacak." dedi.Daharlı, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illere gerekli duyuruların yapıldığını belirtti. Yönetmeliğin amacının aile hekimi ve kayıtlı nüfus arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu ifade eden Daharlı, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Hiçbir sağlık sorununuz olmadığını düşünseniz bile yılda iki kez aile hekiminizi ziyaret edin. Bu şekilde hastalıkları erken dönemde tespit ederek gerekli önlemleri alabiliriz." diye konuştu.Kronik hastalıkların artan yaşlı nüfusla birlikte toplum sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirten Daharlı, yeni düzenlemeyle bu hastalıkların erken teşhis ve kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi. Kanser ve diğer kronik hastalıklar için düzenlenen tarama ve izlem programlarına vatandaşların katılım göstermesinin önemine vurgu yapan Daharlı, "Bu çalışmalar, yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık giderlerini azaltmada da etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.Gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi amacıyla teşvik edici düzenlemeler yapıldığını aktaran Daharlı, "Yanlış antibiyotik kullanımı, mikroorganizmaların direnç kazanmasına yol açarak enfeksiyonlarla mücadeleyi zorlaştırıyor. Ayrıca mide koruyucular ve ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı yan etkilerle birlikte sağlık sorunlarına neden oluyor." dedi.Daharlı, yapılan düzenlemelerin halk sağlığını koruma ve aile hekimlerinin bu konuda farkındalığını artırma amacını taşıdığını belirtti.Kamuoyunda, aile hekimlerinin oylanacağı ve maaşlarının memnuniyet düzeyine göre düşürüleceği yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Daharlı, "Bu düzenleme bir ceza değil, teşvik edici bir uygulamadır. İl ortalamasının üzerinde memnuniyet sağlayan aile hekimlerine ek ödeme yapılması öngörülmektedir." diye konuştu.Düzenlemeyle aile hekimliği sisteminin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasının amaçlandığını belirten Daharlı, vatandaşlardan bu sürece destek olmalarını istedi.