Elazığ’da erkek arkadaşı tarafından silahla ensesinden vurularak ağır yaralanan gazeteci Semra Demirelli’nin yoğun bakımdaki yaşam savaşı 14 gündür sürüyor.Olay, 15 Kasımda Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Vahap Çetin, konuşmak için Kanal Fırat Televizyonunda muhabir olan, Semra Demirelli’nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada Demirelli ile tartışan Vahap Çetin, belinden çıkardığı silah ile Demirelli’ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Demirelli olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Akçakiraz bölgesinde intihar eden Çetin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Elazığ halkının yakından tanıdığı ve sevdiği muhabir Semra Demirelli’nin ise yoğun bakımdaki yaşam savaşı 14 gündür sürüyor. Yakınları ve iş arkadaşları, Semra Demirelli’nin haber çekimleri sırasında kamera arkası görüntüleri ile bir kolaj oluşturarak tüm Türkiye’den kendisi için dua istiyor.