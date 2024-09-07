TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamında Ağrı Dağı Milli Parkı’nda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Heryerde 3" projesi, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencileri bir araya getirdi. Katılımcılar, Ağrı Dağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında doğa ve çevre eğitimi konusunda kapsamlı bilgiler edindiler.Toplantıda Ağrı Dağı Milli Parkı’nın ekosistemini, biyolojik çeşitliliğini ve korunma yöntemlerini tanıttı. Katılımcılar, parkın doğal zenginlikleri hakkında detaylı bilgi aldı ve doğa koruma bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler ve sunumlar gerçekleştirildi.