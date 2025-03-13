AGD Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız ve yönetimi Başkan Yüksel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AGD yönetimini il teşkilat binasında kabul eden Başkan Yüksel; “Şuurlu, islam ahlakı ile yoğrulan gençlerimizin yetişmesi için fedakarca çalışan Anadolu Gençlik Derneğinin çalışmaları taktire şayandır. Bende nazik ziyaretleri dolayısı ile Agd İl başkanı Yemliha Akyıldız’ın şahsında tüm yönetimine teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.