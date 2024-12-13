Erzurum’un Oltu ilçesinden Deneme Yazma ve En İyi Cümle Afiş Yarışması’na katılan üçüncü sınıf öğrencisi Asmin Yarar, birinci oldu.“Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında düzenlenen ve Kasım ayı faaliyetleri arasında yer alan "Deneme Yazma ve En İyi Cümle Afiş Yarışması"nda, Erzurum ili genelinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Asmin Yarar birinciliğe layık görüldü.Yunus Emre’nin sevgi temalı öğretilerinden ilham alarak hazırladığı "Sevgi her şeyin ilacıdır" sloganlı afişi ile il birincisi olan Asmin Yarar, büyük bir başarıya imza attı. Başarısından dolayı Asmin Yarar’ı makamında kabul eden Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve ona hediye takdim etti. Asmin Yarar’ın başarısı, sadece Oltu’da değil, Erzurum’da da büyük takdir topladı.