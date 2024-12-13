Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Yerli Malı Haftası düzenlendi.Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ve Eşi Elif Karali ile birlikte 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası nedeniyle Diyadin 14 Nisan İlkokulunda düzenlenen etkinliğine katıldı.Kaymakam Karali, ülkede yerli üretimin artması, israfın önüne geçilmesi ve yerli ürünlerin kullanılmasının bu bilincin çocuklara erken yaşta kazandırılması için Yerli Malı Haftasının önemine değinerek bu etkinliği düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Etkinliğe, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ve Eşi Elif Karali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, öğretmen ve öğrenciler katıldı.