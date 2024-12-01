Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte evlere doğal gaz törenle verildi.İlçede 2022 yılında başlanan ve 65 bin metre doğal gaz iletim hattının döşenmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ilk meşale törenle yakıldı. Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeşille mavinin kavuştuğu, insan ve vatan sevgisinin harmanlandığı çok güzel bir memleket olan Adilcevaz için devletin bütün imkânlarını seferber edeceklerini belirterek, “İşte bugün güzel hizmetlerden biri olan doğal gaz meşale yakma törenini yapıyoruz. Bir memlekete doğal gaz geldiği zaman, insanlarımızın birçok işi kolaylaşır. Biz inanıyoruz ki bu yatırım, Adilcevaz’ın nüfusuna dahi etki edecek. Bundan sonra İstanbul, İzmir ve Mersin’de olan Adilcevazlı hemşehrilerimizin daha uzun süreli olarak memleketlerinde konaklamaya geleceklerini düşünüyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, bu hizmetler daha da ileri gidecek. Doğal gazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ilçenin doğal gaza kavuştuğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları sonucunda Doğu Gaz Şirketi tarafından meskenlere gaz verilmesi sevinçle karşılandı. 15 bin 500 nüfuslu ilçe merkezinde 3 bin abone doğal gaz kullanımına başlarken, diğer evlerde de iç tesisatın ve aboneliklerin yapılmasıyla 2025 yılı içerisinde tüm ilçeye doğal gaz verilmesi bekleniyor.