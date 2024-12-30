30-12-2024 13:01 Güncelleme : 30-12-2024 13:01 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * EKONOMİ Başkan Dumandağ yeni yıl mesajı yayımladı Sadıkoğlu: “En az 3 yıl daha uzatılmalıdır” Ekonomik güven endeksi 98,8 oldu Ağrı’da çiftçilere “Tarımsal Üretim Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli” anlatılıyor Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde 2. kayısı paneli Çok Okunanlar 1 Posof’ta toprak kayması doğalgaz hattına zarar verdi 2 Dalgıçlar buz gibi suda kayıp öğretmeni arıyor 3 Yüksekova’da çocukların kayak keyfi 4 Kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı 5 Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden Türk Halk Müziği konseri