Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Turnuvası, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan turnuva, ilkokul ve ortaokul düzeyinde geniş bir katılımla tamamlandı. Turnuvaya Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Şube Müdürleri Fatih Demir ve Sinan Halis, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Katılımcılar, organizasyon boyunca öğrencilerin gösterdiği performanslara büyük ilgi gösterdi.Turnuva kapsamında ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 135 öğrenci zekâ oyunları alanında yeteneklerini sergiledi. Yarışmalarda öğrenciler, dikkat, strateji, mantık yürütme ve problem çözme gibi becerilerini ortaya koyarak hem jüriyi hem de izleyicileri etkiledi. Öğrencilerin oyunlara olan ilgisi ve sergiledikleri başarı, etkinliğin ne kadar faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Açılış konuşmasında söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, bu tür etkinliklerin çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Gazioğlu, "Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi; bireysel ve grup oyunlarıyla yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini ifade edebilecek ortamların sunulması ve öğrenciler arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bugünkü turnuva, öğrencilerimizin zekâ oyunlarıyla hem eğlendiği hem de öğrendiği anlamlı bir platform oldu. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Etkinlik sonunda, ev sahipliği yapan Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimine katkılarından dolayı teşekkür edildi. Turnuva, öğrencilerin oyunlar aracılığıyla kaynaştığı, iş birliği ve rekabeti aynı anda deneyimlediği, eğitici ve keyifli bir atmosferde tamamlandı.