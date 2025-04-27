61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri ve küçük öğrenciler hocaları eşliğinde Erzincan İl Halk Kütüphanesinde geleneksel bir öğrenci buluşması gerçekleştirdiler.61 öğrencinin katılımı ile Erzincan İl Halk Kütüphanesinde şiir duvarı oluşturuldu. Etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde diksiyon eğitmeni olan Eray Üzümcü, 61. Kütüphane Haftası kapsamında Erzincan İl Halk Kütüphanesinde geleneksel bir öğrenci buluşması planladıklarını söyledi. Üzümcü, "Geçen yıl 60’ncısını düzenledik. Bu yılda 61. yılına özel düzenlediğimiz etkinlik ile öğrencilerin hem kitap okuma sevgisini, hem o kitaplardan edindikleri sözlerden bugün burada bir kütüphane şiir duvarı oluşturmuştuk. Şimdi bu duvarı daha da zenginleştiriyoruz. Bir kentin en önemli yüzü kültürüdür. Biz bugün burada bu şehirde okuma kültürünü hem öğrenci arkadaşlarımızla, üniversite ve minik öğrencilerimizle bir mesaj veriyoruz. Burada bir aile ortamında İl Halk Kütüphanesin de buluştuk. Bu manada kütüphanenin önemini, kitapların bizlere kattığı değeri öğrencilerimizle paylaştık. Bunun neticesinde bir geleneksel öğrenci buluşmasını şiir duvarı etkinliğini düzenlemiş olduk. Burada gayemiz bir kitap okumak değil, okuyan birine dönüşmektir" diye konuştu.Etkinliğe katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi matematik öğretmenliği son sınıf öğrencisi Semra Doğan, "61. kütüphane etkinliği için bulunuyoruz. Bizim için oldukça güzel bir etkinlik. Okumanın önemi, kitabın bize kattıklarını tartışarak öğrenerek vakit geçiriyoruz" dedi.Yurt öğrencisi ve koordinatörü Nazlı Nur Ulaş ise duygularını şu sözlerle ifade etti:"Hocamızın düzenlediği 61. Kütüphane Haftası etkinliği için buradayız, hocamızın çok önem verdiği ilmek ilmek dokuduğu bir etkinlik. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Burada dergi ve önemli sözleri yazdığımız kağıtları asıyoruz. Bunlar bizim için önemli bir hatıra olarak kalıyor. Anılarımızı burada yaşatıyoruz"Erzincan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Özgür Doğan, "61. Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında Eray hocamız ile birlikte öğrencilerimizle buluştuk. Etkinlik kapsamında üniversite öğrencilerimiz ve küçük öğrencilerimiz burada etkinliğimize katıldılar. Şairlerimizin sözleri, kendilerine ait sözler, şiirlerden bölümler şeklinde paylaşımlar yaparak bir şiir duvarı gibi etkinlik yaptılar. Geçen yılda böyle bir etkinliğe öğrencilerimiz ile birlikte şairlerimizde katıldı, bu küçük ama anlamlı bir etkinlik. İl Halk Kütüphanesi olarak bizimde bu tür etkinliklerde temel amacımız kütüphanelerin yaşayan kütüphaneler olması, kültürel etkinliklerde daha fazla insanımıza ulaşarak sadece ders çalışma alanı olarak değil, kitap ödünç verilen değil de Kütüphanelerin sosyal olarak yaşayan mekanlar olarak ön plana çıkmasıdır" dedi.