Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Erzurum 2025 Turizm Başkenti etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın da bulunduğu ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentle ilgili brifing sundu.Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şehrimizin kalkınma yolculuğunda bizlere güç ve ilham veren kıymetli misafirlerimizle bir araya gelerek, Erzurum’un yarınları adına verimli istişarelerde bulunduk. Kadim şehir Erzurum; EİT vizyonuyla ortak hedeflerle ve güçlü adımlarla geleceğe yürümeye devam edecek" dedi.Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım ve AK Parti Genel Başkanvekili Ala’ya şükranlarını sundu.Bu arada ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Mehmet Sekmen’in tarım ve kentsel dönüşümle ilgili kaleme aldığı kitapları da yakinen inceledi.