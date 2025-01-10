Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde İl Müdürü Serdar Demirci, son dersi verdi.Devam eden projenin ilk döneminin son dersinde 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen İl Müdürü Serdar Demirci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yaparak, projenin yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal statü ve rollerinin yeniden kazanımı ve boş zamanlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturacağını belirtti.Programın toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.