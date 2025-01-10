Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen program kapsamında öğrencilerle buluştu. Etkinlik, Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.Söyleşi sırasında Rektör Levent, üniversitenin vizyonu ve misyonunu paylaşarak eğitim kalitesini artırmayı, araştırma faaliyetlerini desteklemeyi ve toplumsal sorumluluk projeleri aracılığıyla öğrencilere katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlara yönelik yürütülen çalışmalar ile eğitim dışındaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de dikkat çekti. KYK yurtlarındaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, öğrencilere günlük yaşam ihtiyaçlarıyla ilgili geri bildirimde bulunma fırsatı sundu. Rektör, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaları için yararlanabilecekleri destek hizmetlerini de anlattı.Ayrıca, öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği kulüp faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini tanıtan Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak öğrencilere daha iyi bir gelecek hazırlamak için yönetimle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.Söyleşinin sonunda, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü V. Fatih Çöpür’ün rektörümüze hediye takdimiyle sona erdi.