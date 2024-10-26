Erzincan’da yapımı son aşamaya gelen 500 yataklı Devlet Hastanesinde Vali Yardımcısı Yusuf İzci incelemelerde bulundu.Vali Yardımcısı Yusuf İzci, yapımında sona yaklaşılan 500 yataklı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.Gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcısı İzci’ye Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi eşlik etti.Hastanenin tamamlanmasının ardından birkaç bölüm haricinde Mengücek Gazi Eğitim ve araştırma Hastanesinin 500 yataklı Devlet Hastanesine taşınacağı öğrenildi.