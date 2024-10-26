Adıyaman Nemrut Dağı’nda güneşin doğumuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan 101 kadın, Van’ın tarihi turistik yerlerini gezdi.Ağrı’da, Doğubayazıt Nuh’un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek ve Cumhuriyet’in 101. yılını kutlamak için bir araya gelen 101 kadın, ’Sevgi Yürüyüşü’ adını verdiklerini etkinlikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarihi ve turistik alanları geziyor. Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda güneşin doğumuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan 101 kadının ikinci durağı Van oldu. İlk önce Van Kalesi’ni gezen kadınlar, geceyi Gevaş ilçesinde kamp kurarak geçirdi. Akdamar Adası’nı ziyaret eden grup, daha sonra Mardin’e gitmek için Van’dan ayrıldı. 101 kadın, ziyaretleri çerçevesinde 29 Ekim 2024 tarihinde Nemrut Dağı’nda güneşin doğumunu izleyerek Cumhuriyet’in 101. yılını kutlayacak.Son 3 yıldır ‘Kadına Şiddete Hayır’ organizasyonu yaptıklarını ifade eden Nuh’un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul, “Bu organizasyona Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra ilk etkinliğimiz Ağrı Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdik. ’Kadına yönelik şiddete hayır’, ’Sevgi yolu’ ve sevgi yürüyüşü’ adı altında bunu yurt dışına da taşıdık. Gürcistan’da da yapıyoruz. Bu etkinliğimiz 22-29 Ekim 2024 tarihleri arasını kapsıyor. Buradaki amaç aslında kadim topraklarımızı görmek. Doğubayazıt’tan başlayıp Şanlıurfa’da sona erecek bir seyahat. İnsanlarımızın hem bu bölgeyi görmesi, hem de Van’ın tarihi ve kültürel alanlarını, Şanlıurfa’daki ‘Göbeklitepe’yi’, Ağrı Dağı’ndaki Hazret-i Nuh’un Gemisi’ni, kasabasını ve buradaki kadim toprakları görmek için böyle bir fikirle yola çıktık” dedi.“Cumhuriyet’in 101. yılını 101 kadınla kutlayacağız”Ertuğrul, “Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet’in 101. yılında, 101 kadınla sabahın erken saatlerinde Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda güneşin doğumuna katılacağız” dedi.İstanbul’dan etkinliğe katılan Aynur Alikara, “Güzel bir etkinlik. Birçok arkadaşımızla İstanbul’dan katıldık bu etkinliğe. Bu gezi daha bir kapsamlı oldu. Böyle bir etkinliğin içinde olmaktan çok mutluyuz. Bir anlamı var, ‘sevgi yürüyüşü’. Şiddetin her şer şekline hayır diyoruz” dedi.