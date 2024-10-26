Erzincan’da Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, "Erzincan Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı" ile ilgili toplantı düzenlendi.Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Özger, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlenecek olan çalıştayla ilgili olarak yapılan ve yapılacak hazırlıklar değerlendirildi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan çalıştay; Erzincan’ın savunma sanayi yatırımlarındaki rolünü ve gelecekteki potansiyelini detaylı bir şekilde ele alacak, yerel ve ulusal düzeyde stratejik fırsatları tartışma imkanı sunacak.