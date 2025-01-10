BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde büyüyerek normal boyutunun 10 katını aşan prostat dokusu başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.Tatvan Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ercan Bayrak, 58 yaşındaki Abdurrahman Şahin’i başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturdu. Operasyon sırasında çıkarılan 300 gramlık prostat dokusu, prostat büyümesi vakalarında nadir rastlanan bir durum olmasıyla dikkat çekti. Uzun süredir takip edilen Abdurrahman Şahin, idrar yapmada zorluk, böbreklerde idrarın atılamamasına bağlı olarak şişme ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen diğer şikayetleri nedeniyle üroloji polikliniğine başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda, hastanın prostat büyümesinin ileri seviyede olduğu tespit edildi. Cerrahi müdahale kararı alınarak, Op. Dr. Ercan Bayrak ve ekibi tarafından Şahin’e başarılı bir operasyon yapıldı. Ameliyat sırasında, normalde 30-50 gram olması beklenen prostat dokusunun 300 gram olduğu tespit edilerek çıkarıldı.Ameliyatla ilgili açıklama yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ercan Bayrak, “Prostat büyümesi, ileri yaş grubunda sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Ancak 300 gramlık bir prostat, nadir rastlanan bir büyüklüktedir ve hastamızın şikayetlerini ciddi şekilde artırıyordu. Hastamızın şikayetleri özellikle idrar yapamama ve sık enfeksiyon yaşamasıydı. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık ve hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bu tür vakalarda erken tanı, düzenli takip ve uygun tedavi yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini aksatmamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle 50 yaş üstü tüm erkeklerin yılda en az bir kez bulundukları yerdeki üroloji uzmanlarına prostatın iyi veya kötü huylu hastalıkları açısından muayene olması gerekmektedir” dedi.