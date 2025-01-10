Sibirya soğuklarının etkili olmaya devam ettiği Ardahan’da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 25 dereceyi gören Ardahan’ın Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel manzaralar oluştururken soğuk hava, ağaçların ve yolların buz tutmasına neden oldu.Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece ile Ardahan merkez ve Göle ilçesinde ölçülürken, Çıldır’da eksi 19, Damal’da eksi 13 ve Posof’ta eksi 8 derece olarak ölçüldü.