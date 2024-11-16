Nesine 3. Lig 1. Grubun 11. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak.23 Elazığ FK, Nesine 3. Lig 1. Grubun 11. haftasında Belediye Kütahyaspor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta evinde Silifke Belediyespor’u yenerek moral bulan ve alt sıralardan bir nebze de olsa kurtulmayı başaran bordo-beyazlılar, pazar günü Kütahya’da oynayacağı karşılaşma için cumartesi sabah 05.20 uçağı ile Ankara’ya oradan da karayolu ile Kütahya’ya geçti. Teknik sorumlu Ümit Tütünci idaresindeki kadroya sakatlığı bulunan stoper İlyas Kahraman alınmadı.Pazar günü saat 14.00’da Dumlupınar Stadında oynanacak olan Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK maçını Ankara bölgesinden klasman hakemi Giray Şaylan yönetecek.