Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Federasyon kupası büyük bir çekişmeye sahne oldu.Erzurum’da Palandöken 2000’lik Buz Pistinde düzenlenen Short Track Federasyon kupası yarışmalarında sporcular dereceye girebilmek için yoğun performans ortaya koydu.Federasyon Kupası Yarışmasının madalya töreninde dereceye giren sporculara ve Fair Play Madalyası almaya layık görülen sporcular Muhammed Ali Esen ve Erol Ediz Gündüz’e madalyaları Palandöken Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Metin Günay, Aşkale Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şuayip Gacır, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Naci Korucu, Zekeriya Deniz, Erzurum Palandöken 2000’lik Buz Pisti Tesis Amiri Kadir Yumkaday, Erzurum İl Temsilcisi Emre Ertan, Federasyonun Milli Takım Antrenörleri Burak Akar ve Mükerrem Deniz tarafından takdim edildi.Öte yandan Erzurum’da Short Track Federasyon Kupası yarışmasında Elzem Taş Junıor C Kadınlar Kategorisinde 1500 metre mesafede 2.29.208 sn ile Türkiye rekoru kırdı.