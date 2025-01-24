24-01-2025 14:10 Güncelleme : 24-01-2025 14:10 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * SİYASET Başkan Şerafettin Yıldırım'dan kongreye davet Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçildi Başkan Ertan’dan Çarpıcı Mesajlar! Başkan Akın: ‘İstatistikler ortada!’ Yeniden Karakuş dönemi Çok Okunanlar 1 Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı 2 Muşlu temsilci Emre, Fenerbahçe maçında görev alacak 3 Sahte araç kiralama sitesi açarak vatandaşları dolandırdılar 4 Muş’ta uyuşturucu operasyonu 5 Elazığ Belediyesinden çocuklara tatil hediyesi