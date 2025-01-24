AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'nin 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 12.30'da Ahmet Aytar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade eden AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, konuyla ilgili açıklamasında "Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda milletimize hizmet aşkımızı bir kez daha yineliyoruz. Durmak yok, yola devam şiarıyla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Milletimizle birlikte, inandığımız yolda ve ilk günkü inanmışlıkla büyük ve güçlü Türkiye hedefi için durmadan yürümeye devam edeceğiz inşallah.AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongremize aziz şehrimizdeki tüm hemşehrilerimiz davetlidir." dedi.