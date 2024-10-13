Iğdır’da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 5’i hakkında yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verilirken, M.S. ve Ü.E. 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istenirken, S.A. ise yardım ve yataklıktan yargılanacak.Iğdır’da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırının aydınlatılması için genişletilen soruşturma işlemleri kapsamında; Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da bulunduğu 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren yargılama sonucunda 8 kişiden 5’i hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve Ü.E. 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istenirken, S.A. ise yardım ve yataklıktan yargılanacak. Tutuklular önce hastaneye daha sonra cezaevine gönderildi.