Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde yapılmakta olan; 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları kapsamında Erzincan’da final yarışması düzenlendi.TOBB Binali Yıldırım Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları Erzincan İl Finali’ne Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Din Öğretimi Şube Müdürü Fikret Ayaz, Destek Hizmetleri Şube Müdürleri Mecit Sarı ile Doğan Çimen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere yarışma sonrası Vali Yardımcısı Ömer Özbay tarafından onur belgeleri takdim edildi.