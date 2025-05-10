Bingöl Üniversitesi Coğrafya Kulübü tarafından düzenlenen "Coğrafi Söyleşiler 2" programı, öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.Bingöl Üniversitesi Coğrafya Kulübünün düzenlediği "Coğrafi Söyleşiler 2" etkinliği, bilimsel içerikli sunumlar ve etkileşimli oturumlarla dikkat çekti. Kulüp danışmanı Araştırma Görevlisi Abuzer Kayhan’ın koordinasyonunda gerçekleşen söyleşide, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerde yer aldı. Etkinliğe konuşmacı olarak Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Esen, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Cihan Bayrakdar, Bingöl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Nemutlu, Fırat Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Aşır Yüksel Kaya katıldı.Söyleşide, Türkiye’nin ve Bingöl’ün önemli doğal afet risklerinden biri olan depremsellik konusu ele alındı. Konuşmacılar, afetlerin mekansal etkileri ve coğrafi analiz yöntemleri üzerine sunumlar gerçekleştirip, meydana gelebilecek Bingöl depreminde yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirdi. "Coğrafi Söyleşiler 2", öğrencilere hem bilimsel bilgi kazandırması hem de akademik farkındalık oluşturması açısından büyük beğeni topladı.Program sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edilirken, etkinliğe katılan öğrenciler arasında yapılan çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.