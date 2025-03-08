Erzincan Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Değer Erzincan" projesi kapsamında 11 adet Değer Erzincan Spor Kulübü faaliyete başladı. Öte yandan 4’ü kent merkezinde ve 1’i de ilçede olmak üzere 5 adet spor kulübü yakın zamanda faaliyete geçecek.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu basın mensuplarıyla bir araya gelerek 20 Aralık 2024 tarihinde Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunun altında açılışı yapılan Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında detaylı açıklamalarda bulundu.Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında faaliyete geçen ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan spor kulüpleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Hamza Aydoğdu, 4 tanesi il merkezinde 7 tanesi ise ilçelerde olmak üzere toplam 11 adet spor kulübünün faaliyete geçtiğini kaydetti. Aydoğdu faaliyette olan spor kulüplerini ve spor kulüplerine başvuran öğrenci sayılarını şu şekilde açıkladı:"1- Değer Erzincan Belediyesi Spor Kulübü / Ulalar - (115 öğrenci)2- Değer Erzincan SYDV Spor Kulübü / Akyazı - (95 öğrenci)3-Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü / Çukurkuyu - (102 öğrenci)4- Değer Erzincan OSB Spor Kulübü / Kavakyolu - (136 öğrenci)5- Değer Erzincan Çayırlı Spor Kulübü - (50 öğrenci)6- Değer Erzincan Otlukbeli Spor Kulübü - (60 öğrenci)7- Değer Erzincan Refahiye Spor Kulübü - (134 öğrenci)8- Değer Erzincan İliç Spor Kulübü - (100 öğrenci)9- Değer Erzincan Üzümlü Spor Kulübü - (114 öğrenci)10- Değer Erzincan Tercan Spor Kulübü - (100 öğrenci)11- Değer Erzincan Kemaliye Spor Kulübü - (50 öğrenci)"Öte yandan faaliyet verecekleri binalarda bakım - onarım çalışmaları devam eden; 4’ü il merkezinde ve 1’i de ilçede olmak üzere 5 adet spor kulübünün de yakın zamanda açılacağını ifade eden Vali Aydoğdu, faaliyete geçecek olan spor kulüplerini şöyle sıraladı:"1- Değer Erzincan Jandarma Spor Kulübü / Yoğurtlu2- Değer Erzincan Emniyet Spor Kulübü / İzzetpaşa3- Değer Erzincan Besi OSB Spor Kulübü / Geçit4- Değer Erzincan MÜSİAD Spor Kulübü / Yalnızbağ5- Değer Erzincan Kemah Spor Kulübü""Mevcut durumda 11 spor kulübümüz faaliyete geçmiş olup yakın zamanda faaliyete geçecek spor kulüplerimiz ile birlikte faaliyete alınan spor kulübü sayımız 16 olacaktır" diyen Aydoğdu, projenin 3. etabında ise il merkezinde belirlenecek 4 mahallede daha spor kulübü açılacağını ve böylece projenin nihai hedefi olan 20 spor kulübü sayısına ulaşılacağını belirtti.Aydoğdu, Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında kentte açılan 11 spor kulübü yoluyla toplam bin 56 öğrenciye ulaşıldığını dile getirdi.