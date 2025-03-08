Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında oynanan Iğdır FK-Şanlıurfaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. İlk devrede çok pozisyon oluşturmadıklarını söyleyen Çavuş, "Rakibin aslında deplasmanda ve bu şekilde bir oyun içerisinde olacağına çok net hakimdik. Biz de buna iyi konumlanmalarda beraber organizasyonu yapmayı denedik, ister istemez bazen oyunun hızı, topun ritmi ve bazen konumlanmamız gereken yerlerdeki reaksiyonsuzluğumuz ilk devrede çok fazla pozisyon üretmemizi engelledi ki aslında girdiğimiz pozisyonlar da var." diye konuştu.Rakibin oyunu soğutmaya çalıştığını dile getiren Çavuş, "Gerçekten bizim takımımızın benimle beraber olan kısımda hiç yemediği tarzda birinci golü, arkasından da ikinci golü yedik. Bununla beraber oyuncu değişiklikleri, sonraki reaksiyonlar bizim maçın sonunu çok doğru bir şekilde getirmemize neden oldu. Rakibin bulunduğu konumdan saha içerisindeki oyun düşüncesi de hoş bir görüntü değildi. Tamamen oyunu soğutmaya, yavaşlatmaya çok fazla çalışan bir takım vardı karşımızda. Bu bizim ritmimizi yavaşlattı. Neticesinde baktığımızda buradan puanımızı almak da 2-0’dan sonra değerliydi" şeklinde konuştu.Bundan sonraki süreçte daha iyi olacakları ifade eden Çavuş, "Ben teknik adamlık zamanımda bütün işlere çok realist yaklaşan biriyim, 2-0’dan 2-2’ye gelmek değerli ama oyun içerisinde bunu buraya getirmeden devam etmemiz bizim için çok daha önemli. Eğer bir yarışın içerisinde olmak istiyorsak bunu çok daha fazla isteyerek yapmamız gerekir. 1. lig gerçekten özellikle mücadele ve reaksiyon anlamında çok güçlü bir lig, sahanın içerisinde bunu göstermeniz gerekiyor. Biz de bundan sonraki süreçte tekrardan bunu toparlayacağımız bir nokta oluşturacağız" ifadelerini kullandı.Fuat Kınalı: "Emeğimizin karşılığını almak için her şeyi yaptık ama birileri engelledi"Oyuncularının saha içerisinde gereken mücadeleyi verdiğini belirten Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı, "Bu maç için söyleyecek hiçbir şey yok. Oyuncularımız saha içerisinde gereken mücadeleyi verdi. Saha içi, saha dışında da büyük sıkıntılar yaşadık. Emeğimizin karşılığını almak için her şeyi yaptık ama birileri engelledi. Gerçekten çok zor bir durumda kaldık, psikolojik olarak. 7 dakika uzatma ve +14’te penaltı verildi. Bu maç için söylenecek bir şey yok, bu maç herkesin izlemesi gereken bir maç" diye konuştu.