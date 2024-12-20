Elazığ’da bağırsakları karın duvarı dışında doğan bebek, dünyaya gelişinin 12’nci saatinde ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde anne karnından takipli bir bebek, 10 binde bir görülen omfalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Bağırsaklarının bir kısmı karın dışında gelişen ve üzeri amniyon kesesiyle örtülü olarak doğan bebek, 12’inci saatinde ameliyata alındı. 2 saat süren başarılı ameliyatın ardından bebek, sağlığına kavuştu.Bebeğin zamanında doğduğunu belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, “2 kilo 600 gramdı. Bebeğimizin karın duvarının bir bölümü gelişmediği için bağırsaklarının bir kısmı karın dışında gelişmişti. Karın dışında gelişen bağırsakların üzerini de amniyon kesesi örtmüştü. Bu durum çok nadir görülür. En kısa zamanda ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat edilmeden yaşaması mümkün olmayan bir hastalık. Biz buna omfalosel diyoruz. Omfaloselin daha komplike olan hallerini de ameliyat ettik. Bu bebeğimizde gerçekten doğduktan sonra 12 saatinde 2 saat süren bir cerrahi operasyon geçirdi. Şu anda bebeğimizin genel durumu iyi ve besleniyor. Bebeğimiz anne karnındayken hastanemizde takipliydi. Bu hastalıkların yüzde 90’nından fazlası anne karnında tanı konuyor. Anne karnında, bebeğin doğduktan sonra omfalosel olacağı bildirilmiş. Dolasıyla kadın doğum kliniğini de kutluyorum. Onlarla her zaman temas halindeydik” dedi.Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Meral Alagöz, “Omfalosel yaklaşık 10 binde bir ve iki sıklığında görülen karın duvarı defektinden bağırsaklar, karaciğer ve mide gibi organların dışarı çıkıntı yaptığı cerrahi bir patolojidir. 38 hafta 2 bin 600 gram doğan bebeğin anne karnında omfalosel olduğu tespit edilmişti. Buna genetik bazı bulgular eşlik edebiliyor. Bizim bebeğimizin sendromik ve genetik altyapısının olmaması büyük bir şanstı. Güzel bir cerrahi sonrası bebeğimizi hayata bağlamış olduk” diye konuştu.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Evrim Özden ise “Bebeğimiz kadın doğum ekibi tarafından anne karnında tanısı konduğu için sezaryene gittik ve önlemleri aldık. Omfalosel olarak doğdu. Tetkiklerini tamamladıktan sonra çocuk cerrahımız Dr. Fikret Ersöz tarafından ameliyata alındı. Özel serumla beslenen bebeğimiz şu anda annesini emiyor. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Yakın bir zamanda taburcu olacak” şeklinde konuştu.