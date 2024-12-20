Kars’ta kapı önlerinden ayakkabı çalan kar maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.Yenişehir Mahallesi sakinleri sabaha sürprizle uyandı. Sabah uyanıp kapı önlerinde ayakkabılarını göremeyen çok sayıda mahalleli hayrete düştü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mahalleli gerçeği kısa süre içerisinde anladı. Kar maskeli şahıslar tarafından sabah saat 04.00 sularında gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli, görüntülerle birlikte durumu emniyete bildirdi.Emniyetin diğer bina incelemeleri ve kar maskeli hırsızları tespit çalışmaları sürüyor.