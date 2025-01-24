Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatili boyunca kent genelindeki halk kütüphanesi başta olmak üzere okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik hizmetinde bulunarak okulları eğitim öğretime hazırlıyor.Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, öğrenciler için kolları sıvadı. Halk kütüphanesi başta olmak üzere okullarında boya, tadilat, tamirat ve temizliğini yapan yükümlüler, öğrenciler için okulları eğitim öğretime hazırlıyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle öğrenciler, yükümlüler sayesinde daha hijyenik bir ortamda eğitim öğretime başlayacak.Çalışmanın toplum yararına önemli olduğunu belirten Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, “Kütüphanemizde temizlik konusunda bazı aksaklıklar meydana geliyordu. Biz de Yüksekova Kaymakamlığından aldığımız izinle Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün işbirliği ile temizleme, yıkama ve ilaçlama yaptırdı. Bu güzel çalışma bizi de sevindirdi. Bu hizmetle daha hijyenik bir ortam sağlayacağız. Bu çalışma sadece kütüphane ile sınırlı değil, tüm okullarda çalışmalar devam ediyor. Bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.