HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren modern aile hekimliği, 3 mahallenin yanı sıra çevre köy halkına da şifa dağıtmaya devam ediyor.Yüksekova’da hendek olayları döneminde yıkılan ve Dize Mahalle Muhtarı Şükrü Tunç’un girişimleri sonucu yeniden yapılan 3. Nolu Aile Hekimliği, bölgenin en donanımlı sağlık kuruluşu olarak vatandaşa hizmet veriyor. 9 doktorun görev aldığı hekimlik, hastanenin de yükünü azalttı. 3. Nolu Aile Hekimliğinde görev yapan Dr. Mesut Barış, Dize Mahallesi Muhtarı Şükrü Tunç ve beraberindekilerle aile hekimliğini gezerek bilgilendirme yaptı. Bölgede böyle bir aile hekimliğinin olmadığını belirten Dr. Mesut Barış, “5 yıldır aile hekimliği olarak görev yapıyorum. Burası aslında özel olarak yapıldı. Hem deprem dayanıklı hem de ısı yalıtımlı ve doğalgaz uyumlu bir şekilde yapılmış. Özellikle hastaların ferahlığı çok düşünüldü. Ortam geniş, hastalar beklemekten sıkılmıyor. Tüm işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Burada 3 mahalleye ve civar köylere de hizmet veriyoruz. Bu hizmetten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buranın yapımında büyük emeği olan Mahalle Muhtarımız Şükrü Tunç’a da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.Mahalleye son modern bir aile hekimliğini kazandırdıklarını belirten Mahalle Muhtarı Şükrü Tunç ise “Mahalle sakinlerimiz doktora gitmek için farklı noktalarda bulunan yerlere ya da direkt hastaneye giderek tedavilerini oluyorlardı. Mahalle muhtarı olarak sıkı takipli görüşmeler ve girişimlerde bulunduk. Şükür en sonunda mahallemize 3. Nolu Aile Hekimliğinin yapımına başlandı. Aile hekimliğimiz hasta kabulüne başlamış durumda. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun. Buradan mahallem adına bize bu güzel hizmetin desteğini sağlayan başta bakanımız, valimiz, kaymakamımız, il sağlık müdürümüz ve ilçe sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.