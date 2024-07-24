Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde ‘Zoropsis’ familyasından 8 bacaklı bir böcek görüntülendi.Bölgede yaz ayları boyunca farklı böcekler görülürken yeni türler ortaya çıkmaya başlıyor. İlçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKi evleri bölgesinde yol kenarında ‘Zoropsis’ familyasından 8 bacaklı bir böcek görüntülendi.Yapılan araştırmaya göre ‘Zoropsis’ ailesine ait bir böcek olan ve kurt örümceklerine fiziksel olarak benzerlikleri nedeniyle sahte kurt örümcekleri olarak da bilinen Zoropsidae, ilk olarak 1882’de Philipp Bertkau tarafından tanımlanmış.