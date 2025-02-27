Hakkari’nin Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde sınavlara hazırlanan öğrenciler için etkinlik düzenlendi.Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü her hafta farklı bir etkinlik düzenlemeye devam ediyor. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan ve toplam 300 öğrenciye ev sahipliği yapan kütüphane, öğrencilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Yüksekova Gençlik Merkezinin müzik öğretmenleri işbirliğiyle sınavlara hazırlanan öğrenciler için müzik etkinliği düzenlenirken, öğrencileri de şiirler okuyarak programa katkı sundu.Programa katılan Hakkari Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, "Kütüphanemizde bugün ders çalışan KPSS, TYT, AYT ve LGS öğrencilerine yönelik bir müzik etkinliğimiz oldu. Çok güzel bir etkinlikti. Öğrencilerimiz bundan memnun kaldılar. İnşallah benzer etkinlikleri Hakkari genelinde sürdüreceğiz. Bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Program, Müdür Ağacanoğlu’nun öğrencilere hediye vermesiyle sona erdi.