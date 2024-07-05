Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde LGS’de birinci çıkan Yusuf Samet Kaya evinde ziyaret edilerek, üstün başarısından dolayı tebrik edildi.Geçtiğimiz haftalarda ilçede 895 öğrenci LGS sınavında ter dökmüştü. Açıklanan sınavın ardından Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan Yusuf Samet Kaya, aldığı puanla ilçede birinciliği elde etti.Bunun üzerine Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan’la beraber birinci olan Kaya’yı evinde ziyaret etti.Müdür Atael, LGS’de birinci olan Yusuf Samet Kaya’yı tebrik ederek başarılar diledi.Aileyle bir süre sohbet eden Müdür Atael ve Akdoğan daha sonra ayrıldılar.