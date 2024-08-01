HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından büyük ve küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ilçede belirli programlarla çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan sağlığı ve refahı için önemli çalışmalar yürüten ekipler, hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yayla ve meralarda gezerek ağıl ve ahırlarda küpeleme ve aşılama çalışmaları yapıyor. Programlı aşılama ve tanımlama çalışmaları ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde yapıldı. Ekipler, çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.