Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 75 öğrenci deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim görmek için uygulama sınavında ter döktü.Deneyap Türkiye Öğrenci Seçme Sınavının birinci aşaması olan e-sınavı ve çevrimiçi eğitim ve görev tamamlama adımlarını geçen öğrenciler, gençlik merkezinin spor salonunda yapılan uygulama sınavına katıldı. Ortaokul ve lise düzeyinde uygulama sınavına katılan öğrenciler, 90 dakika süre zarfında uzay keşif kapsülü tasarlayarak astronotların su yüzeyine güvenle indirilmesi konularında sınava tabi tutuldu.Yapılan sınavda başarılı olan öğrencilerin 36 ay boyunca deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim göreceklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, “Öğrencilerimiz gittikçe teknolojiye ve bilime dayalı mesleklerde kendi hayatlarına yön vermeye çalışıyor. Bizlerde öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu sınavı başarıyla bitiren öğrencilerimiz 36 ay boyunca deneyap teknoloji atölyesinde eğitim görecek. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Hakkari Valisi Ali Çelik’e, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.