Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.Yüksekova’da son günlerde başlayan soğuk havalar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza bürünürken öğle saatlerinde ise kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi’nde kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, araçlar ve ağaçlar kar altında kaldı.