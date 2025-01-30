Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) yükseköğretim kurumları görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı gerçekleştirildi.Sınavı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve EBYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihat Özgenel, adaylara başarı dileklerinde bulundu. 4 alanda (şube müdürü, şef, tekniker ve memur) gerçekleştirilen sınav, Rektör Levent’in adaylara başarı dileklerinin ardından başladı. Sınavda Genel Sekreter Yardımcıları Metin Uğurtürk ve Sedat Özgül ile sınav komisyonu adaylara sınav hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaparak sınav sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağladılar.Yapılan sınav sonucunda sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, ilerleyen bir tarihte yapılacak mülakat sonrasında yeni görevlerine başlayacak.