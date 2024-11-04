Erzincan’ın Refahiye ilçesinde trafik polislerince öğrencilere “yolların kralı olmaz, kuralı olur” mottosuyla trafik eğitimi verildi.Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 7’den 70’e trafik eğitimi projesi kapsamında "yolların kralı olmaz, kuralı olur" mottosu ile İstasyon Amirliği ekiplerince toplumun her yaş grubundan insanları trafik yönünden bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda; Nezahat Çeçen Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere; Yaya/okul geçitleri kullanımı, bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.