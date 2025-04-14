Türkiye’nin dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığını dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu sayıyı 2024-2028 stratejik hedeflerimiz dahilinde 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üniversiteler, yalnızca bilgi üretim merkezleri değil; aynı zamanda bir milletin istikbaline yön veren kurumlardır" dedi.Fırat Üniversitesinin 50’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda akademik ve idari temsilci bir araya geldi. ‘Fırat Üniversitesi 50. Yıl Kutlama Programı’ programına; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Vali Dr. Numan Hatipoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye genelinden 18 üniversitenin rektörü ile Polonya, Özbekistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova’dan üniversite temsilcileri katıldı. Ayrıca çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli de törende yer aldı.Fırat Üniversitesinin yalnızca bir yükseköğretim kurumu olmadığını dile getiren YÖK Başkanı Özvar, "Aynı zamanda bir bölgenin ilim ve irfanla buluştuğu, bilimle kalkınma arasında güçlü bir köprü kuran, istikrarlı ve vizyoner bir eğitim yuvasıdır. Kuruluşundan bugüne kadar geçen yarım asırlık süreçte Fırat Üniversitesi, sadece Elazığ’a değil; Bingöl, Muş, Tunceli ve Erzincan gibi pek çok şehirde fakülte ve yüksekokullar açarak, bölgenin yükseköğretim altyapısını güçlendirmiştir. Bu adımlar yalnızca yerel düzeyde değil, Türkiye genelinde üniversitelerin daha dengeli bir şekilde yayılmasına ve yükseköğretimin demokratikleşmesine fevkalade önemli katkı sunmuştur. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi; araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli akademik yayın, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve diğer alanlarda kendilerini geliştirmelerinin yanında güçlü yönlerini öne çıkaracak şekilde ihtisaslaşmaları ve farklılaşmaları yönünde sürekli olarak teşvik ediyor ve destekliyoruz. Kurumsal akreditasyonların yanında üniversitelerimizde program akreditasyonlarını güçlü bir şekilde teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak, doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite programa sahip olma şartı getirdiğimizi hatırlatmak isterim. Benzer şekilde, önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlayacağımızı buradan tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" diye konuştu.Türkiye’de yaklaşık 360 bin uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Özvar, "Bu bakımdan Türkiye en fazla uluslararası öğrenciye sahip bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu sayıyı 2024-2028 stratejik hedeflerimiz dahilinde 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sonraki hedefimiz ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere biçtiği 1 milyon hedefine ulaşmaktır. Türkiye bugün yükseköğretimde küresel bir aktördür. Bu da üniversitelerimizin, yönetimlerimizin gayretleri ve çabaları ile meydana gelmiştir. Son dönemde, uluslararasılaşma bağlamında attığımız önemli adımlardan biri de üniversite iş birliklerini sınır ötesi ortaklıklara varacak şekilde genişletmek olmuştur. 2024 yılı itibariyle Bakü’de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğretime başlamış bulunmaktadır. Üç devlet üniversitemiz tarafından açılan programlara öğrencilerin çok büyük bir ilgi gösterdiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Yine kısa bir süre önce, 25 Ocak 2025 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in yayınladığı kararname ile Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin kuruluşu gerçekleştik. 7 Nisan’da Özbekistan Yükseköğretim Kurulunun başkanını Ankara’da misafir ettik. Kendileriyle Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin işleyişine dair mutabakat zaptını imzaladık ve üniversitenin yol haritasını belirledik. İlk etapta 4 devlet üniversitemizin program açacağı üniversite 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecektir. Üniversiteler, yalnızca bilgi üretim merkezleri değil; aynı zamanda bir milletin istikbaline yön veren kurumlardır. Fırat Üniversitesi de 50 yıldır bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirerek hem ilim hem de irfanın taşıyıcısı olmuştur. Elazığ gibi zengin bir kültür hayatına sahip bir şehirde, bu ruhu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, üniversitemizin tarihsel misyonudur" ifadelerini kullandı.Törenin sonunda Fırat Üniversitesi’ne katkı sunan isimlere onur plaketi takdim edildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ’Fırat Üniversitesi 50. Yıl Özel Sergisi’ni de gezerek törenden ayrıldı.