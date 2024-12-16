İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" vesilesiyle bir açıklama yaptı.Erzurum Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kaynakların sonsuz olmadığını hatırlatarak, “Geleceğimize nefes olacak çocuklarımızda özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, millî, manevî ve kültürel değerleri kazandırmak, yerli üretimi ve tüketimi teşvik etmek, çevre bilinci oluşturmak ve sağlıklı tüketim alışkanlığı kazandırmak amacıyla okullarımızda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlanmaktadır. Tüketim, hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği olsa da kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yerli ve yerel üretimin özendirilmesi, desteklenmesi ve artırılmasına büyük önem veriyor; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan beceriler ve değerler çerçevesinde, öğrencilerimizin üretken, tutumlu ve vatansever bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz. "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlu olsun” şeklinde konuştu.