Malatya’da İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı’nın ‘Bir bisiklet bir tebessüm’ projesi kapsamında Kuran Kursuna giden 50 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Aksa Camii’nde gerçekleşen tören ile Kuran kursuna gelen 50 yetim çocuğa bisikletleri teslime dildi. Kuran kursu öğrencilerinden Muhammed Bilal Demirci’nin Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, yaz Kuran kurslarına devam eden çocuklar yönelik çeşitli yarışma ve programlar düzenleyerek hediyeler verdiklerini söyledi.Kursun sonunda da çocuklara hediyeler vereceklerini belirten Dolu, “Bu kursun sonunda da kursa devam eden çocuklarımıza hediyeler vereceğiz. İnşallah bu vesileyle katkıda bulunan tüm kardeşlerimize, emeği geçen ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi.Yapılan konuşmaların ardından 50 tane yetim çocuğa bisiklet dağıtımı yapılmasının ardından cami bahçesinde çocuklara ikramlarda bulunuldu.