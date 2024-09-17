Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimlerini artırdı. Denetimler, okul çevresindeki esnafları da kapsayacak şekilde genişletildi.Yeşilyurt ilçesinde vatandaşların güvenli, sağlıklı ve temiz alanlarda hayatını sürdürmesi adına bir çok alanda etkin bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve kantinlerdeki hijyen standartlarını artırmak amacıyla okullarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.Yeşilyurt’un genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde yapılan denetimlerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol edildi. Kantin çalışanlarının hijyen kurallarına uygun hareket edip etmediğini denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleriyle sınırlı kalmayarak, okul çevresinde öğrencilere satış yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini de sıklaştırdı. Bakkal, büfe ve fırınlar gibi öğrencilere hizmet sunan esnafın hijyen şartlarına uygun çalışıp çalışmadığı da kontrol ediliyor.Öğrenci sağlığının en öncelikli konular arasında gördüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli, “2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Denetimlerde öğrencilere sunulan yiyecek ve içeceklerin sağlıklı koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilirken, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve hijyen standartlarına uygunluğu incelenmektedir. Öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla yaptığımız bu denetimlerde, ürünlerin son kullanım tarihleri, hijyen belgeleri ve iş yerlerinin gerekli ruhsatlara sahip olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimler eğitim yılı boyunca devam edecektir” şeklinde konuştu.