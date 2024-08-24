Gıda, çevre ve ulaşım güvenliği gibi pek çok sorumluluk alanında başarıyla görev yapan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı taviz vermiyor. İlçe genelindeki rutin denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda tarihi geçen gıda ürünlerine el koyup, imha etti.Yeşilyurt ilçesinin genelinde halk sağlığına yönelik denetimlerini periyodik olarak sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları da anında değerlendirerek, halkın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmıyor. Gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını engelleme çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli hareket eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda tarihi geçen gıda ürünlerine el koyup, imha etti.Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Ticaret İl Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin market, lokanta, kasap ve işletmelere yönelik denetimleri aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın alış verişlerini temiz ve düzenli alanlarda yapmaları, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları içinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda tarihi geçmiş, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden ürünlerin toplatılıp imha edilmesine ve o ürünleri raflarında bulunduran işletmelere karşı tavizsiz bir çalışma yapılmaktadır. İlgili kanun maddeleri gereğince, tarihi geçmiş bu ürünlere el koyup, imha ediyoruz. Bu konuda tüketicilere de büyük görev düşmektedir. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanım tarihlerine mutlaka bakmalarını ve şüphe duydukları ürünleri Ticaret İl Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz” dedi.